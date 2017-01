Le rattrapage effectué en dix ans

mardi, 17.01.2017

SWiss exchange. La plupart des assureurs et Swiss Re se situent à leurs niveaux de 2007. Vaudoise s’est distingué.

Philippe Rey



La plupart des grands assureurs et réassureurs n’ont fait que retrouver leur niveau de 2007 sur le plan boursier au vu de l’évolution du prix de l’action. En particulier sur SIX Swiss Exchange si l’on considère Swiss Re et Zurich Insurance Group. Toutefois, cette performance est supérieure à...