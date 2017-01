Surenchère dans les amabilités

mardi, 17.01.2017

Suisse-Chine. La question des droits de l’Homme n’a pas été abordée publiquement lors de la visite du président chinois.

La Chine et la Suisse ont signé dix accords et déclarations d’intention lors du deuxième jour de la visite d’Etat du président Xi Jinping à Berne. Outre l’économie, la culture, l’énergie et la propriété intellectuelle font également partie des pas communs effectués dans cette relation décrite...