Les faits sont clairs et parlent en faveur d’un oui

mardi, 17.01.2017

RIE III. La réforme permettra aux différents sites économiques de maintenir un régime fiscal attrayant

Philippe G. Müller



A l’heure actuelle, la fiscalité des entreprises est très inégale en Suisse. Les «sociétés à statut fiscal particulier» sont privilégiées dans les cantons, avec des taux d’imposition extrêmement faibles, entre 8 et 12%.

Les entreprises soumises au régime ordinaire – pour l’essentiel des PME – doivent quant à elles verser jusqu’à 24% de leurs bénéfices aux impôts.

Sous la pression internationale, la Suisse se voit obligée de supprimer les privilèges fiscaux des sociétés à statut spécial. Tôt ou tard, toutes les sociétés domiciliées en Suisse seront donc imposées à un taux unique (le taux ordinaire). Le régime fiscal suisse sera donc globalement plus équitable pour les entreprises.

Cela implique cependant que de nombreux cantons seront contraints d’abaisser leur taux d’imposition ordinaire sur les bénéfices pour empêcher que les sociétés à statut fiscal particulier partent s’installer à l’étranger, détruisant ainsi des emplois en Suisse et réduisant l’assiette fiscale du pays.

Les pertes de recettes fiscales liées à la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) sont estimées à près de trois milliards de francs.

Or, l’autre voie envisageable serait encore plus lourde de conséquences. En effet, si les cantons n’abaissent pas le taux d’imposition ordinaire des entreprises après la suppression du statut spécial, mais décident d’attendre, les recettes fiscales finiront par s’effondrer. Peut-être pas tout de suite, mais à coup sûr à plus long terme.

Dans une étude récente, le Chief Investment Office (CIO) d’UBS estime que les sociétés à statut fiscal particulier versent chaque année près de dix milliards de francs d’impôts à tous les échelons de l’Etat, en tenant compte de la contribution de leurs salariés.

Par conséquent, si seul un tiers de cette matière fiscale quitte la Suisse pour l’étranger, ce sont plus de trois milliards de francs de recettes fiscales qui s’évaporeront chaque année.

Il est donc très probable que les cantons diminueront leurs taux d’imposition, quelle que soit l’issue de la votation populaire du 12 février sur la RIE III.

Si elle est adoptée, la réforme permettra aux différents sites économiques suisses de maintenir un régime fiscal attrayant. D’une part, comme les paiements compensatoires de la Confédération augmenteront, ils auront plus de latitude pour diminuer les impôts.

D’autre part, les cantons disposeront de nouveaux instruments fiscaux, reconnus et acceptés au plan international, et ils pourront prendre des mesures fiscales ciblées qui répondent à leurs besoins. Par exemple, les entreprises pourront déduire plus généreusement leurs dépenses de recherche et développement de leur bénéfice imposable.

Ou encore, faire le choix d’une «patent box», qui donne droit à un taux d’imposition réduit sur les revenus issus de droits de propriété intellectuelle.

Si la réforme de l’imposition des entreprises est refusée, les privilèges fiscaux des sociétés à statut particulier finiront tout de même par disparaître.

Les collectivités publiques seront alors menacées non seulement par la fuite de valeur ajoutée et d’emplois, mais également, à plus long terme, par des pertes fiscales plus lourdes.

L’adoption de la réforme, en revanche, sera salutaire pour l’innovation, un domaine où la Suisse entend défendre son excellente position sur la scène internationale.

A long terme en effet, seule une fiscalité des entreprises attrayante permettra de préserver des milliers d’emplois qualifiés et bien rémunérés dans notre pays – et d’en créer davantage.

Economiste responsable

pour la Suisse romande,

Chief Investment Office d’UBS