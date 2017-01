Petit bréviaire pour poètes et courtiers immobiliers

mardi, 17.01.2017

«Proche des commodités». C’est la formule la plus délirante du répertoire. Non! Cette tournure ne suggère pas forcément le voisinage de bruits de châsses, l’odeur du trône, le bruit du rouleau à papier ni de quelque lieu d’aisance public, privé, cloisonné ou en «open space» (autre concept qui signifie ouvert aux courants d’air). Sinon, on écrirait «proche des lavabos» ou pire, et ça se sentirait, commercialement du moins. On peut comprendre par cette formule mille fois recopiée que l’immeuble n’est pas éloigné de la boulangerie, du tram, du Temple et de son cimetière. On a même connu des théoriciens qui calculaient les valeurs immobilières en fonction de l’éloignement de la Migros du coin. Les lieux de commodités ne sont-il pas autant de nuisances pour qui cherche le calme et le parfum des fleurs? Double tranchant et auto goal.

«Maison de maître». L’égalité des genres, postulat de centre-gauche, voudrait qu’on annonce aussi «Maison de maîtresse». Ce pourrait être bien plus vendeur, encore, pour certains penchants ou nostalgies. On a connu dans les familles princières les forteresses puis les châteaux, dans la petite noblesse les manoirs - en Suisse on disait «maison patricienne» - puis à l’avènement de la bourgeoisie du XIXe de solides bâtisses reflétant la réussite matérielle de patrons enrichis. Ces lieux de «maîtres» désignent en fait la grosse maison carrée, rez étage et grenier, la plupart du temps banale et, quand elle est neuve, prétentieuse. Souvent en fâcheux état. «Travaux à prévoir», larmes, procédures et procès dans tous les cas.

«Maison d’architecte». L’argument est là aussi à double tranchant. On peut prêter à la formule l’idée d’avant-garde paternaliste d’un mode de vie révolutionnaire que la noble corporation des architectes impose et consent (en vendant) au péquin. Le concept vise en fait tous les cubes de béton, hyper vitrés, aux angles improbables qui d’ordinaire interdisent ou limitent une décoration intérieure disons... humaine. On trouve dans le registre aussi «maison contemporaine», concept qui désigne la même approche caricaturale, mais fabriquée à la chaîne. A contrario, tout immeuble non dessiné par un architecte l’est par qui? Certes, il y a aussi des habitations troglodytes et des cabanes dans la forêt.

«Vue imprenable». On entre là dans la dispute théosophique. La vue est-elle à prendre? Le trait publicitaire de l’imprenabilité (ce terme est-il français?), quelque peu égoïste, transcende le sentiment de propriété, puisque sans partage probable avec d’ennuyeux voisins et susceptible, provocation suprême, de jalousies. C’est si bon, les privilèges! Mais c’est plus cher. On est prévenu.

«Vue partielle sur...». L’annonce suggère qu’il y a vue, un peu. C’est déjà ça. Mais partiellement, ce qui signifie que la valeur qualitative de la vue est fonction de la souplesse de contorsion, voire de la taille de l’occupant. Je me souviens d’une promotion vaudoise «vue imprenable» où l’ouverture du salon (les baies vitrées) avait été construite à un mètre trente du sol. Autant dire qu’un nain assis aurait eu de quoi méditer sur cette géométrie exclusive. Le problème fut réglé autrement, les lots furent vendus à des Nordiques, plus hauts en taille, même accroupis. C’est pas vrai. Je taquine.

«Label minergie». La référence assez laide (qui désigne, en résumé, un standard de construction privilégiant l’isolation et la production de chaleur, dont des pompes qui fonctionnent pourtant à l’électricité ou des machines à «particules fines»: les cheminées ou fours) est un accélérateur commercial de bonne conscience dans le genre «bio» et «pêche durable» et suggère une contribution «citoyenne» au refroidissement climatique et d’énormes économies d’électricité... pour autant qu’on n’ouvre jamais les fenêtres. En fait, depuis presque quinze ans, c’est la règle, la loi et la condition d’un permis de construire. Donc ce n’est pas une exception.

J’opterais pour la «maxergie», concept révolutionnaire bientôt dans nos annonces. Cela pourrait désigner la production autonome d’énergie par l’insertion en sous-sol ou sur le toit de mini centrales nucléaires.

Ce serait dans tous les cas moins cher et délicieusement polémique. – (LD)