De l’immobilier communicant

mardi, 17.01.2017

Petit bréviaire à l’usage des courtiers d’immeuble. Entre syntaxe biscornue, vocabulaire autiste et slogans abscons.

Lorenzo Pedrazzini*



Les lendemains de fêtes sont propices aux tris: vœux, mails, publicités et vieux journaux. Feuilletant une luxueuse brochure dédiée aux annonces immobilières, j’ai été, une fois encore, frappé par la syntaxe biscornue, le vocabulaire autiste, le slogan abscons des courtiers.

Il semble qu’il y ait des codes: les formules, tournures et clichés se retrouvent mot pour mot, quel que soit le support, le concurrent, sa spécialité. Les redondances ne sont pas réservées au marché suisse mais reconnaissons aux anglo-saxons un peu plus d’imagination. Prenons quelques exemples, sans sarcasme, mais avec un sourire d’augure.

«Bien de qualité». «Bien» ne s’oppose pas à «mauvais», mais le suggère. Le «bien», en raccourci, désigne un actif ou une fortune dont on dispose en propriété. Il y a même des administrateurs de biens qui ne sont ni pasteurs ni rabbins. «Immeuble» serait plus opportun mais, intuitivement, immobilier suggère «méfiance» et circonspection. L’ajout «qualité» force le trait de ce qui est bon et positif. On flaire la bonne affaire! Mais de quelle qualité parle-t-on? Une qualité est bonne ou mauvaise, pensera le grincheux ou l’avisé! On ne lira jamais «bien sans qualité», mais à défaut de précision, y a-t-il de mauvais biens? Un bon courtier est celui qui saurait vendre les «maux de qualité». Ce serait souvent plus juste, plus exact et plus glorieux.

«Immobilier de Luxe». Il y a eu, jusqu’en 2014, une explosion de transactions à des prix fantaisistes. Rare, beau, moderne et d’un design «contemporain» (ce qui signifie que ce n’est pas Napoléon III, on comprend bien), l’accroche publicitaire ciblait forcément des gens de peu de culture. «Luxe» vient du latin «luxus»: cela signifie ce qui est excessif, ce qui est...inutile, dans tous les cas ce qui s’éloigne de la lumière (lux). A contrario, lit-on «immobilier de gueux»? Il y a peut-être un marché pour les pauvres.

«Vue imprenable». On entre là dans la dispute théosophique. La vue est-elle à prendre? Le trait publicitaire de l’imprenabilité (ce terme est-il français?), quelque peu égoïste, transcende le sentiment de propriété, puisque sans partage probable avec d’ennuyeux voisins et susceptible, provocation suprême, de jalousies. C’est si bon, les privilèges! Suite page 2

* Administrateur délégué

AMI International à Genève.