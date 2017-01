La Suisse reste au top mondial de l’attractivité

mardi, 17.01.2017

Personnel qualifié. L’Indice mondial de la compétitivité des talents classe la ville de Zurich au deuxième rang. Derrière Copenhague mais devant Helsinki et San Francisco.

La Suisse s’est établie en tête des destinations les plus attrayantes pour les personnes qualifiées, Zurich figurant parmi les villes les plus prisées au niveau mondial avec Copenhague et Helsinki, ont annoncé lundi les auteurs de l’édition 2017 de cette étude qui mesure la capacité des pays à...