L’indifférence aux facéties de Trump

mardi, 17.01.2017

Marchés obligataires. Au-delà des gesticulations et autres «tweets», il faudra juger le nouveau président américains sur ses actes.

François Christen*



C’est la fin de l’ère Obama, et bientôt le début d’un renouveau Républicain inédit et décomplexé avec l’entrée en fonction de l’improbable Donald Trump. Le tribun a tenu mercredi passé une conférence de presse qui n’a pas eu un grand retentissement sur les marchés financiers, désormais plus...