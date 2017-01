La convergence entre start-up suisses et investisseurs globaux

mardi, 17.01.2017

Investor Summit. Six entreprises romandes étaient présentes hier à Zurich pour tenter de convaincre en peu de temps.

Des start-up et investisseurs sélectionnés se sont réunis hier à côté de l’aéroport de Zurich. Pour la deuxième édition de l’Investor Summit, organisé par Digitalswitzerland, association créée par des entreprises suisses de référence. L’occasion pour des entrepreneurs de convaincre des investisseurs de plusieurs horizons. Avant leur départ pour Davos et le coup d’envoi du World Economic Forum ce matin.

L’événement était très confidentiel et tout a été fait pour que personne n’ait l’impression de perdre son temps. Sur les 18 start-up présentes, sept se sont exprimées face aux investisseurs. Avec une courte vidéo et quelques minutes pour convaincre de leur potentiel. Au total, cinq sont basées en Suisse occidentale et une autre a été co-créée par un Neuchâtelois.

Quelques intervenants se sont aussi succédé sur scène pour faire passer le message que la Suisse était un environnement propice aux innovations et investissements.

Markus Gross, directeur du Disney Resarch Institute à l’EPFZ, a relevé que le groupe américain n’avait que trois laboratoires de ce type dans le monde. Il a glissé au passage que la neige du film d’animation à succès «Frozen» avait été conçue en Suisse.

Ulrich Spiesshofer, directeur général d’ABB, a décrit la Suisse comme un endroit clé pour les investisseurs. Il a rappelé que son groupe avait déjà investi plus de 150 millions de dollars dans des entreprises à potentiel. Sans oublier un budget de 1,5 milliard pour la R&D.

Du côté des start-up, habituées par ce type d’événements, l’enthousiasme était palpable. Certaines nous ont glissé qu’elles s’attendaient à un événement pour la galerie, et qu’elles sont finalement reparties avec plusieurs contacts.

L’aspect sélectif de l’Investor Summit a en effet permis de nouer de nombreux contacts. En comparaison avec d’autres événements, le nombre d’opportunités sur une demi-journée paraissait très élevé. De leur côté, les investisseurs se sont retrouvés face à peu de start-up, mais à un niveau qui a semblé leur convenir. page 5

