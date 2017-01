La stabilité relative vaut bien une prime

mardi, 17.01.2017

Immobilier. Les meilleures perspectives de rendement à l’étranger ne changent rien à la priorité donnée à la Suisse.

Les prix de l’immobilier en Suisse sont déjà à un niveau relatif bien plus élevé qu’à l’étranger. Mais les investisseurs sont toujours disposés à les accepter. A faire des concessions sur le plan du rendement. Depuis la dernière crise des années 1990, l’immobilier suisse s’est fait remarquer par son évolution stable, avec nettement moins de fluctuations que sur d’autres marchés. Cette stabilité se retrouve au niveau des conditions cadre. C’est encore elle qui laisse apparaître l’immobilier comme l’une des meilleures options d’allocation d’actifs, alliant un rendement plus élevé que celui des obligations, en période de taux bas, à un risque nettement moins important que du côté des actions. Le baromètre annuel d’EY montre même que les investisseurs continuent de privilégier la qualité, qui fait ainsi preuve de sa capacité de résistance, quel que soit le segment. Suite à quelques transactions emblématiques de Credit Suisse notamment, les banques sont toujours considérées les plus vendeuses, s’adressant en premier lieu aux fonds et aux assurances. Au niveau régional, Zurich reste la référence pour le segment commercial, les régions latines étant moins favorisées que les alémaniques du côté résidentiel. page 4

SUITE PAGE 04 (Abonnés)