Le club s’élargit aux entreprises

mardi, 17.01.2017

Frédéric Bouvier. La stratégie du Country Club Geneva passe par une diversification dans l’événementiel, avec fidélisation et repérage des champions.

Conserver l’esprit club, tout en se diversifiant auprès d’une clientèle corporate, tel est l’objectif du Country Club Geneva, dont les petites et moyennes entreprises ne représentent que 10% du chiffre d’affaires. Bénéficiaire depuis trois ans, le club connaît une croissance de 6% par an et compte aujourd’hui 1750 membres, pour un nombre maximal raisonnable fixé à 1850. La société anonyme Country Club Geneva fait partie du pôle Hospitality de Dona Bertarelli, avec Park Gstaad et le Five Seas Hôtel à Cannes. A la tête du Country Club Geneva, depuis 2012, Frédéric Bouvier gère une cinquantaine de collaborateurs dont trois entraîneurs physiques et neuf professeurs de tennis capables de détecter les talents des jeunes joueurs. En 2016, d’importants investissements structurels ont permis de rénover l’éclairage LED des courts indoors, l’espace spa et l’équipement numérisé du fitness. Le projet de création d’un club-house véranda de 100 mètres carrés privatisable doublant la capacité du restaurant, est le nouveau flagship du club. Qui souhaite développer l’événementiel auprès des petites et moyennes entreprises de la région. Pour la première année, le Country Club Geneva organisera un tournoi international à Genève. Ce sera en février. Entretien avec Frédéric Bouvier à Bellevue. page 6

