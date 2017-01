Atlas Copco : vers une scission en deux

mardi, 17.01.2017

Le fabricant suédois d’outillage industriel Atlas Copco a annoncé un projet pour se scinder en deux, gardant le plus petit outillage et introduisant en bourse l’équipement minier et de construction. «Les deux activités ont des dynamiques et des caractéristiques différentes pour leur demande», a...