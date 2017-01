Le retard dans le job sharing

mardi, 17.01.2017

Administration publique. Le partage d’emploi n’est possible que dans neuf cantons. Le home office n’est pas non plus répandu dans toute la Suisse.

En Suisse, les administrations publiques se montrent ouvertes envers les modèles de travail favorables aux familles. Seuls neuf connaissent toutefois le partage d’emploi (job sharing) et quinze offrent la possibilité de travailler depuis la maison (home office). Sur mandat du Secrétariat d’Etat...