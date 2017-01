Un oui très clair des cantons

RIE III. Les cantons sont favorables sans réserve à la réforme fiscale sur laquelle le peuple est appelé à se prononcer le 12 février 2017. Les conférences des directeurs des finances, des directeurs de l’économie et des gouvernements cantonaux ont vivement recommandé de voter oui à la réforme. Ce large soutien montre que la réforme est davantage qu’un projet visant à garantir des recettes fiscales. Ce qui est en jeu, c’est la compétitivité de la Suisse et, avec elle, le maintien de centaines de milliers d’emplois.

Les régimes fiscaux actuels des cantons doivent être adaptés. La réforme fiscale permettra à chaque canton de surmonter ce défi d’une manière qui soit en harmonie avec sa propre situation et au moyen d’instruments qui soient acceptés au niveau international. Les cantons, les communes et les villes recevront de la Confédération 1,1 milliard de francs à titre de fonds de soutien. Le fédéralisme s’en trouvera renforcé. Les cantons pourront ainsi s’assurer plus de 5 milliards de francs de recettes fiscales et la préservation de plus de 150 000 emplois.

Un refus de la réforme, le 12 février, serait un désastre qui placerait les cantons dans une situation fâcheuse. Ceux-ci doivent maintenant agir de manière à pouvoir assurer leur compétitivité fiscale. Les Etats-Unis sous la présidence de Donald Trump, la Grande-Bretagne et d’autres places économiques ont annoncé ou sont d’ores et déjà en train de mettre en oeuvre des stratégies fiscales visant à attirer des entreprises.

Les cantons, les communes et les villes de Suisse ne peuvent se permettre des années d’incertitude juridique. Le comité «Oui à la réforme fiscale» critique fermement le comité référendaire qui, sans avoir de plan B efficace, compromet notre compétitivité en mettant en jeu plus de cinq milliards de francs de recettes fiscales et plus de 150 000 emplois. – (ats)