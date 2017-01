Nouvelles approches d’investissement

Schémas de marché en mutation et paradigme obligataire incitent à revoir les constructions de portefeuille.

Les risques politique et monétaire ont dominé jusqu’ici tous les débats liés à l’investissement. Et pour cause. L’année sera riche en écueils, provenant aussi bien des gouvernements que des autorités monétaires. Riche en volatilité. Les premiers font face à une montée du populisme un peu partout dans le monde développé, alors que le processus du Brexit s’annonce difficile. Dans le même temps, les quantitative easing des banques centrales sont de moins en moins efficaces.

Dans la pratique toutefois, rééquilibrer le portefeuille à chaque réunion de la Fed ou quelques jours avant l’issue d’une campagne électorale peut s’avérer trop coûteux. En temps comme en argent. En revanche, les principales lignes de faille auxquelles les investisseurs sont plus confrontés sont internes. Elles résident dans les portefeuilles eux-mêmes, dans la façon dont ils sont construits.

Il s’agit de s’assurer que les portefeuilles sont élaborés selon des schémas de corrélations mis à jour. Schémas qui prennent en compte le fait que le dollar n’est aujourd’hui plus inversement corrélé au pétrole. Ou que les obligations ne représentent pas aujourd’hui une classe d’actifs défensives par rapport aux actifs risqués. Il s’agit également de prendre conscience de la congestion des stratégies autour des classes d’actifs refuges ou ayant pour vocation historique la protection du capital. Ce qui soumet d’autant plus ces actifs au risque de correction.

L'autre ligne de faille potentielle se situe dans le retour des opérations à effet de levier. Dans quelle mesure les investisseurs y sont exposés? D'un côté, les entreprises intensifient les manœuvres d'ingénierie financière. A-t-on bien identifié ces titres? De l'autre, les achats sur marge ou positionnements spéculatifs d'un nombre croissant d'investisseurs se multiplient.