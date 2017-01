Pourquoi Davos sonne bizarrement

lundi, 16.01.2017

Marjorie Théry



La 47e édition du WEF qui s’ouvre demain à Davos prend des airs de fin de cycle. A l’interne, l’institution semble se chercher depuis déjà plusieurs années. A l’extérieur, ses défenseurs ne sont plus ceux d’hier. Ses détracteurs non plus. Et ils sont nombreux.

Le WEF concentre aujourd’hui tous les éléments auxquels le monde développé veut mettre un frein (plutôt qu’une fin). Elites et mondialisation en particulier. Elles ne font plus rêver depuis déjà un certain temps. Depuis la crise financière de 2008 précisément.

Les inégalités sociales ont donné l’impression de s’exacerber. Davos a d’ailleurs validé ce ressenti controversé sur le plan scientifique. Le WEF évoque un monde plus prospère, mais avec une concentration des richesses vers le 1% des plus fortunés. Rien d’étonnant au fait que le mantra du WEF, «committed to improving the state of the world », semble un coup d’épée dans l’eau pour les 99% restants.

La forme même du sommet dans son écrin ultra-sécurisé, bien avant la vague actuelle de terrorisme, finit par agacer. Des personnalités peu soupçonnables d’altermondialisme en comprennent de moins en mois l’intérêt. L’ancien économiste du FMI et professeur de Harvard Kenneth Rogoff déclarait vendredi à Bloomberg que le fameux «consensus de Davos» semblait systématiquement a l’opposé de ce qui se passait dans la réalité.

La présence du président chinois Xi Jinping cette année, représentant des plus grands vainqueurs de la mondialisation, donne bien une aura certaine à l’événement. Mais où sont Trump, Poutine, May, Merkel, Abe ou encore Trudeau? Pas mal d’habitués moins prestigieux et moins exposés médiatiquement ont décidé que le voyage dans les Grisons n’était plus un must. Les articles-témoignages sur le thème «pourquoi je ne retournerai plus à Davos» sont devenus une sorte de genre journalistique dans le monde.

Cela n’empêchera pas une participation estimée à 3000 personnes, dira-t-on.

Cela n’empêchera pas non plus que Davos doive peut-être un jour se saborder pour remettre à plat sa vocation, clarifier ses objectifs, revoir sa forme. Sachant que dans un monde tellement divisé depuis 2008, favoriser les dialogues public-privé au plus haut niveau semble plus que jamais légitime et nécessaire.