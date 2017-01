Nouvelle répartition des tâches entre Confédération et cantons

lundi, 16.01.2017

Péréquation financière. Le think tank Avenir Suisse propose de fixer le montant global à l’évolution des disparités.

La péréquation financière entre les cantons doit être réformée. Pour y parvenir, le think tank libéral Avenir Suisse plaide en faveur d’une nouvelle répartition des tâches entre Confédération et cantons et davantage de décentralisation fiscale.

La péréquation financière, adoptée par le...