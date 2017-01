Mouvement de risk-off

lundi, 16.01.2017

Or. Le métal précieux a bénéficié de l’accès de faiblesse du dollar et d’une prudence accrue des investisseurs.

L’once d’or a atteint jeudi passé 1207,18 dollars l’once, à son plus haut niveau depuis plus d’un mois et demi. «Depuis la première conférence de presse de Donald Trump mercredi, la confiance des marchés dans la reflation a diminué, ce qui relance l’incertitude et est bénéfique à l’or», a résumé...