Nouvelles approches d’investissement

lundi, 16.01.2017

Il existe un autre facteur prenant de plus en plus de place dans la composition de la volatilité. Il s’agit de la liquidité. Dont le concept est devenu plus élusif et plus abstrait. «Le retrait graduel des banques en tant que principaux fournisseurs de la liquidité, ou teneurs de marché, ainsi...