L’euro monte légèrement face au dollar

lundi, 16.01.2017

L’euro montait très légèrement face au dollar et la livre sterling vendredi, et plus nettement contre la monnaie japonaise, les opérateurs constatant qu’un débat sur la politique monétaire accommodante de la BCE existe au sein de l’institution monétaire.

Vers 14h GMT (15h à Paris), l’euro...