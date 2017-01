Émergence possible d’une bulle dans les catastrophes naturelles

Les bénéfices et l’extrapolation d’une faible sinistralité ces dernières années provoque d’importants afflux de capitaux.

Philippe Rey



Le volume d’émissions a dépassé l’an dernier sept milliards de dollars sur le marché des insurance linked securities ou ILS (titrisation des risques d’assurance), Pour la quatrième année consécutive. Forme la plus répandue: les obligations catastrophes (cat bonds). Cat bonds et ILS actuellement en circulation ont atteint une taille record de 26,8 milliards de dollars fin décembre. Le volume d’émissions cumulé depuis la création de ce marché dépasse 80 milliards de dollars.

Le segment des cat bonds reste très acheteur, sous l’impulsion de fonds de pension et family offices en particulier, à la recherche de rendements encore substantiels dans l’environnement subsistant de taux bas.

La réalité sous-jacente est que le monde a été relativement épargné ces dernières années par les catastrophes naturelles: ouragans, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions volcaniques, etc. 2016 a certes été un plus dur sur ce plan, mais sans grand impact sur l’afflux important de capitaux.

Le marché de la réassurance est en plus fort bien capitalisé et très compétitif. Ce qui entretient une pression sur les prix dans la réassurance non vie, plus particulièrement dans la couverture du risque de catastrophes naturelles

Les couples rendement-risque des cat bonds et autres instruments analogues sont qualifiés d’attractifs. Leur corrélation avec les marchés financiers est faible, ce qui réduit la volatilité. Des remboursements sur ce marché sont néanmoins enregistrés, et les niveaux de prime diminuent graduellement depuis plusieurs années. Une majorité de cat bonds émis lors du quatrième trimestre de l’an dernier ont offert un coupon de plus de 4% (la prime reçue en échange de la valeur assurée).

Un rendement de ce genre est encore acceptable, mais bien plus bas que ceux obtenus il y a quelques années.

L'essor des cat bonds et ILS a peut-être été davantage provoqué par la baisse des taux d'intérêt que par un marché porteur de l'assurance et de la réassurance en non vie. Les conditions de ce dernier se sont au contraire dégradées ces dernières années.