Grande confrontation peuple contre élites

lundi, 16.01.2017

Celsa Amarelle. La favorite du Parti socialiste est largement passée au premier tour dans la primaire des socialistes vaudois. Tout un symbole.

Le canton de Vaud est devenu en Suisse une sorte d’emblème de collaboration fructueuse entre droite et gauche avec un conseiller d’Etat socialiste pourtant issu du syndicalisme et réputé très combatif. Fier en particulier d’avoir fait augmenter les dépenses sociales d’un demi-milliard de francs en moins de dix ans. Pierre-Yves Maillard a pourtant essuyé samedi une défaite retentissante devant son parti, qui a largement préféré à «sa» candidate Roxanne Meyer Keller, employée de commerce, maire d’Avenches et récente présidente du Grand Conseil (législatif), censée représenter un avenir moins élitaire du parti, la conseillère nationale Cesla Amarelle. Une professeure de droit perçue à droite comme doctorale et cassante, sans expérience d’exécutif, adepte assumée d’une relativisation des prérogatives populaires dans la démocratie (au bénéfice du droit international et des valeurs). Cet épisode a dû ravir l’alliance de droite, qui a l’ambition de reprendre la majorité au gouvernement (elle l’a toujours eue au Législatif) en y replaçant un représentant du Parti populaire UDC. Jacques Nicolet en l’occurrence, agriculteur et conseiller national très enraciné dans le canton, longtemps syndic du village de Lignerolle. Cette confrontation bien dans l’air du temps sera certainement très suivie dans toute la Suisse. page 8