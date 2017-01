Moments-clés dans domaines cruciaux

vendredi, 13.01.2017

Technologies. L’époque est marquée par des innovations continuelles. Certains segments à suivre actuellement.

L’année a déjà commencé sous le signe de la tech avec un CES à Las Vegas de plus en plus scruté. Sans oublier l’Auto Show à Detroit où les notions de voiture connectée ou autonome sont devenues incontournables. Pour ne citer que les exemples les plus grand public.

Il semble difficile d’imaginer que 2017 ne soit pas témoin d’avancées technologiques. Même s’il est encore tôt pour dire si elles seront plutôt historiques ou sensationnelles.

L’intelligence artificielle et ses applications, en particulier la robotique et le machine learning, seront une des thématiques les plus importantes. Surtout après une année symbolique, notamment marquée par l’IA AlphaGo de DeepMind. Qui a repoussé les limites dans la confrontation entre l’humain et la machine. page 8

