Les bourdons menacés d’extermination

vendredi, 13.01.2017

Le service américain de la pêche et de la faune sauvage (U.S. Fish and Wildlife Service) a placé le bourdon à tache rousse sur la liste des espèces en danger d’extinction. Il s’agit d’un important pollinisateur. C’est la première fois qu’une espèce d’abeille fait l’objet d’une telle mesure sur...