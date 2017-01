Le soutien de Swiss Family Business

vendredi, 13.01.2017

L’association se prononce en faveur de la réforme fiscale

Swiss Family Business (SFB) – une association regroupant plus de 300 moyennes et grandes entreprises familiales privées – est favorable à la troisième réforme sur l’imposition des entreprises (RIE III). Du point de vue des entreprises familiales, certains points du projet sont loin d’être satisfaisants. Toutefois, compte tenu de l’importance de la réforme fiscale pour le renforcement de l’attractivité de la Suisse dans la concurrence fiscale internationale, SFB soutient et promeut le projet en menant campagne en sa faveur. SFB encourage donc les citoyens à glisser un oui dans les urnes le 12 février prochain.

Swiss Family Business (SFB) - une plateforme d’entreprises familiales et dirigées par leurs propriétaires – se montre critique à l’égard de certains points de la RIE III. Elle désapprouve par exemple l’augmentation de l’imposition partielle des revenus de dividendes des personnes physiques prévue lors de la mise en œuvre de la réforme fiscale dans les cantons. Cette mesure conduirait à la double imposition des revenus des entreprises familiales, pour le moins pénalisante, et leur imposerait une charge supplémentaire. Le conseil d’administration de SFB s’est toutefois prononcé en faveur de la réforme fiscale: la réforme est nécessaire pour maintenir l’attractivité de la Suisse auprès des entreprises internationales même après la suppression des statuts spéciaux cantonaux. SFB considère ainsi la réforme fiscale comme un investissement pour l’avenir de la place industrielle suisse.

Avec la réforme, les cantons pourront disposer des instruments nécessaires pour créer des conditions cadres attrayantes pour les entreprises locales et internationales.

La Confédération et les cantons ne seront d’ailleurs pas les seuls à en bénéficier. Les recettes fiscales, profiteront aussi au pôle industriel et scientifique suisse dans son ensemble. Si la réforme fiscale n’aboutit pas, les statuts spéciaux cantonaux seront supprimés sans qu’aucune mesure ne soit prise pour les remplacer. Il faudrait alors s’attendre à ce que les grands groupes mobiles à l’international tournent tôt ou tard le dos à la Suisse, ce qui entraînerait une perte fiscale massive pour la Confédération et les cantons.

SFB encourage vivement les cantons à ne pas négliger les intérêts des entreprises familiales et des PME lors de la mise en œuvre de la réforme fiscale, notamment en ce qui concerne l’augmentation controversée de l’imposition partielle des revenus des dividendes des personnes physiques.

L’imposition partielle des dividendes est un instrument spécifique destiné à réduire la double imposition des revenus des entreprises familiales qui ne peut être augmentée au profit de l’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts. – (Swiss Family Business)