Les biais inévitables du bitcoin

vendredi, 13.01.2017

La crypto-monnaie focalise de nouveau l’attention. Elle semble échapper à ses concepts initiaux. Jusqu’à quel point?

Marjorie Théry



Un peu moins de dix ans après sa création, le bitcoin semble connaître le même destin qu’internet. Dans le sens où son utilisation croissante échappe parfois aux objectifs initiaux de ses concepteurs. Pour comprendre l’évolution du bitcoin, ne serait-ce que tenter de le faire, il n’est pas inutile de se distancer de l’élément le plus commenté: son cours. Il fait des montagnes russes depuis deux semaines, et c’est cela qui monopolise l’attention.

En début de semaine, le site Bitcoin.com se désolait d’ailleurs des malentendus persistants autour du bitcoin. Citant en particulier un article de Time Magazine qui expliquait avec force pourquoi il faut absolument éviter d’investir dans le bitcoin. Pour les bitcoiners, l’argument est hors de propos: si le bitcoin a probablement été victime de son succès avec une performance de plus de 100% l’an dernier, il n’a jamais été conçu comme un véhicule d’investissement. Dès lors, dire qu’il ne faut pas investir dans le bitcoin revient presque à un non sens pour eux.

La régulation de certains Etats peut aussi générer des biais. Hier matin le bitcoin a perdu jusqu’à 15% en quelques heures, suite à l’ouverture d’enquêtes de la part de la banque centrale chinoise (PBOC) sur des plateformes d’échange.

Rien d’étonnant à vrai dire vu l’importance qu’ont prise ces plateformes. Rien d’étonnant non plus quand on sait que les autorités chinoises ont entretenu un certain flou au sujet du bitcoin, se conservant une marge de manœuvre. Le système chinois actuel limite ainsi l’utilisation du bitcoin dans les transactions, ayant pour conséquence d’accentuer sa thésaurisation. suite page 14