Des prix en fonction de la météo

vendredi, 13.01.2017

Payer son forfait de ski moins cher si le ciel n’est pas clément: c’est possible dans les stations de Pizol (SG) et Belalp (VS). En première mondiale, elles testent des prix flexibles en fonction de la météo. Les rabais peuvent atteindre 50% en cas de temps exécrable.

Ciel nuageux et...