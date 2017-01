L’émission de dette à un taux surélevé

jeudi, 12.01.2017

Portugal. Plus de 4% pour un emprunt de 3 milliards. Contre 2,9% un an plus tôt.

Le Portugal a levé hier 3 milliards d’euros de dette à dix ans lors d’une opération marquée par un taux d’intérêt en forte hausse, sur fond de prudence des investisseurs concernant les pays du sud de l’Europe, a annoncé l’Institut de gestion du crédit public (IGCP).

Sous la forme d’un...