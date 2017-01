ICBC : des rumeurs sur l’ouverture d’une succursale

jeudi, 12.01.2017

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) devrait inaugurer une succursale à Zurich d’ici mi-2017, rapporte mercredi le journal «Handelszeitung», citant une source proche du dossier. L’implantation en Suisse de la plus grande banque au monde faisait l’objet de rumeurs depuis des mois. Il...