La rétroabsorption n’est pas exclue

jeudi, 12.01.2017

Galenica élargit son activité de distribution par une acquisition. De quoi favoriser certains scénarios.

La finalisation de la transaction sur Pharmapool, annoncée hier par le groupe Galenica à Berne, n’est pas une surprise en soi et s’inscrit dans la perspective de la scission du pôle pharma et logistique. Le dossier était ouvert depuis le mois de mai dernier et se conclut dans les termes prévus au départ. La finalité immédiate est elle aussi limpide, puisque cela concourt à élargir l’activité de distribution sur un mode complémentaire et modeste (une centaine de millions de francs de chiffre d’affaires supplémentaires face au milliard et demi enregistré par la division). Galenica ne peut décemment faire beaucoup plus, le groupe ayant déjà une position dominante évidente. La question reste en revanche complètement ouverte sur ce qu’il adviendra de la division Santé (logistique). Page 6

SUITE PAGE 06 (Abonnés)