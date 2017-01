SGS : double acquisition à Melbourne

mercredi, 11.01.2017

SGS acquiert deux petites sociétés en Australie, actives dans l’évaluation et la maintenance de pompes, valves et systèmes hydrauliques ou plastiques. BF Machinery et CBF Engineering, toutes deux basées à Melbourne et employant près de 40 employés, ont généré l’an dernier un chiffre d’affaires...