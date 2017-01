Romeo Lacher confirmé à la présidence

SIX. Président du conseil d’administration du groupe SIX (Bourse suisse) par intérim depuis le 1er octobre, Romeo Lacher est confirmé dans ses fonctions. Il a été élu avec effet immédiat et succède au Vaudois Alexandre Zeller, qui a démissionné pour fin septembre 2016.

