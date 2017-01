Mazars : services financiers étoffés

La société de conseil et d’audit française Mazars a nommé Stephan Schmidli au poste de directeur exécutif pour le secteur bancaire et la gestion d’actifs en Suisse, étoffant ainsi son domaine services financiers. M. Schmidli dispose d’une expérience professionnelle de plus de vingt ans dans le...