Fraude fiscale et blanchiment d’argent

mercredi, 11.01.2017

France. Les héritiers de la famille de marchands d’art Wildenstein et leurs conseillers sauront demain quel sort leur réserve la justice.

C’est pour le parquet la fraude fiscale «la plus sophistiquée et la plus longue» de l’histoire récente en France.

Au terme d’un procès qui a ressemblé tantôt à un mauvais feuilleton familial, tantôt à un séminaire de haute finance, le procureur avait requis le 13 octobre quatre ans de...