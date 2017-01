Incertitudes sur un partenariat crucial

mercredi, 11.01.2017

Evolva. L’entreprise biotech tente toujours de valoriser son joint-venture avec le major américain Cargill.

C’était censé être une communication de routine, mais elle a rendu hier les investisseurs très inquiets. Il était prévu que le biotech bâlois Evolva, dirigé par Neil Goldschmith, publie des précisions sur les chiffres préliminaires de l’année. Et donne surtout des indications sur son partenariat avec le leader américain de l’agro-alimentaire Cargill.

Le joint venture, conclu sur un mode 55-45% (45% des frais d’industrialisation et des bénéfices pour Evolva) en 2013, porte sur l’industrialisation et la commercialisation d’un stévia de synthèse, dont le succès sera déterminé par les coûts de production. Toujours trop élevés apparemment face aux édulcorants existants. L’enjeu est colossal pour toute l’industrie, et vital pour Evolva. page 6

SUITE PAGE 06 (Abonnés)