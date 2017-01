Contre les réductions de l’aide sociale

mercredi, 11.01.2017

berne. Le gouvernement prévoit de réduire les montants de l’aide jusqu’à 30% pour certains groupes de populations.

AvenirSocial, l’association suisse des travailleurs et travailleuses sociales, est consternée par la récente annonce du gouvernement bernois de réduire l’aide sociale de 10%. AvenirSocial s’engage contre ces nouvelles coupes, inacceptables et inefficaces du point de vue du travail social.

Le projet du gouvernement bernois prévoit de réduire les montants de l’aide sociale de 10%, voire jusqu’à 30% pour certains groupes de populations, en prétextant vouloir rendre le travail rémunéré plus attractif que l’aide sociale. Or, les expertises démontrent que de telles mesures sont contre- productives: elles n’ont aucun effet sur la probabilité de (re)trouver un emploi. AvenirSocial attend des autorités qu’elles s’engagent pour la lutte contre la pauvreté, pas contre les personnes touchées par la pauvreté. L’aide sociale doit renforcer les personnes qui y font recours, et non pas les stigmatiser. Elles ont le droit de vivre de manière digne, y compris dans des moments difficiles de leur existence et doivent être considérées comme des citoyen-ne-s à part entière. L’association nationale des travailleurs et travailleuses sociales attend du gouvernement bernois qu’il s’engage pour le droit à un minimum vital social selon les normes de la CSIAS. Fort de son expertise de terrain, AvenirSocial s’opposera contre ces nouvelles réductions de prestations directement auprès des autorités bernoises. – (AvenirSocial)