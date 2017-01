Autoneum : centre de R&D à la Silicon Valley pour les véhicules du futur

mercredi, 11.01.2017

Le groupe zurichois Autoneum va créer à la Silicon Valley un centre de recherche destiné à développer des composants acoustiques et thermiques pour des nouvelles formes de mobilité. Les véhicules électriques et autonomes ont des exigences particulières en matière d’isolation acoustique et...