Quelque 50.000 clients se sont déjà annoncés pour les réparations

mardi, 10.01.2017

Volkswagen. Le rééquipement de véhicules ayant un moteur diesel truqué, tourne à plein régime. Les mises à jour de logiciel pour 140.000 véhicules sont disponibles.

Plus de 50.000 clients ont fait le nécessaire. Aujourd’hui, les mises à jour de logiciel pour près de 140.000 véhicules sont disponibles en Suisse et d’autres versions de logiciel sont validées au fur et à mesure, a indiqué Amag hier. Les clients ayant procédé au rééquipement sont «satisfaits de...