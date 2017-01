La réalité des coûts pas prise en compte

mardi, 10.01.2017

Santésuisse rejette le redécoupage des régions de primes.

Les propositions manquent de nuances et sont arbitraires par certains côtés. Elles ne contribuent pas à un financement de notre assurance-maladie plus conforme aux coûts. Dans de nombreux cas, la réalité des coûts n’est pas prise en compte de manière adéquate. Par conséquent, santésuisse recommande l’abandon de cette réforme. La justification avancée, à savoir que la loi impose l’application de critères identiques et un découpage sur la base des districts dans tous les cantons, ne convainc pas:

Les modifications proposées pénaliseraient environ 3 millions de personnes dans plus de 1200 communes avant tout rurales. Ces assurés devraient payer chaque année 300 millions de francs de primes supplémentaires alors que les agglomérations urbaines bénéficieraient, quant à elles, d’une baisse des primes sur le dos des communes générant des coûts beaucoup plus bas.

Le contenu avant tout politique de cette réforme impose que les conditions cadres soient définies par le législateur et non par une modification d’ordonnance du département compétent. La réforme consistant à délimiter les régions de primes à l’échelon des districts ne doit pas être poursuivie. – (Santésuisse)