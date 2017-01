Les questions se concentrent sur l’avenir du pôle de distribution

mardi, 10.01.2017

Galenica. La sortie de l’actionnaire Sprint pourrait accélérer le processus de scission du groupe prévu cette année.

La sortie annoncée hier de Sprint, actionnaire de longue date du groupe Galenica, a été pour le moins bien accueillie. Elle libère la voie du projet de scission en un pôle pharma (renommé Vifor Pharma) et logistique (Galenica Santé). Prévu pour le second semestre, il pourrait même être avancé. Ce qui devrait permettre à chacune des deux entités de mieux réaliser son potentiel.

Cette nouvelle structure marque une rupture définitive avec l’ancien modèle de Galenica: la stabilité des activités de base situées historiquement du côté logistique a permis de développer le potentiel au sein de la pharma, notamment des traitements à base de fer. Aujourd’hui déjà, les profils des deux activités sont très différents, malgré le fait qu’elles s’inscrivent dans le même domaine. Les rôles semblent même s’être inversés. La pharma a dégagé au premier semestre près des trois quarts de la rentabilité, ce qui était déjà le cas des quatre exercices précédents.

Galenica Santé a de son côté généré trois quarts du chiffre d’affaires, un pourcentage en légère diminution. La preuve du fonctionnement autonome des deux activités a été largement fournie: de part et d’autre, chiffres d’affaires et rentabilité sont en hausse.

L’attention tant des analystes que des nouveaux actionnaires de référence Martin Ebner et Remo Stoffel se focalise néanmoins sur la pharma.

Malgré des fluctuations qui pourraient se révéler momentanément importantes, le potentiel de rentabilité paraît actuellement bien supérieur à celui de la logistique. La séparation des deux entités passera pourtant par la cotation de Galenica Santé, non pas l’inverse.

Personne ne sait pour l’heure si les actionnaires actuels du groupe vont s’engager à prendre des parts (proportionnelles) dans la nouvelle société. Que ce soit le cas ou non, la réponse apportera plus de clarté sur les intentions des différents groupes d’actionnaires, et garantira un meilleur accord entre les objectifs des dirigeants et des investisseurs. Car Galenica Santé pourrait convaincre des institutionnels à la recherche de stabilité.

