Also : acquisition d’un expert en réseaux

mardi, 10.01.2017

Le distributeur informatique Also a annoncé hier avoir racheté le français BeIP, spécialisé dans les réseaux et la sécurité. Le prix de l’opération n’a pas été précisé. BeIP, principalement actif en France et en Afrique, s’attend en 2016 à une progression du chiffre d’affaires de 30% à 20...