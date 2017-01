Technique pour une gestion conservatrice

lundi, 09.01.2017

Martial Diserens*



Je possède un portefeuille diversifié en actions d’environ 700.000 francs, contenant principalement de grosses valeurs faisant partie du SMI. Ces dernières me rapportent entre 2 ½ et 5% de dividendes annuels, et j’en suis satisfait. Cependant, en lisant vos chroniques depuis quelques mois, il...