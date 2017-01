Suisse Garantie : produits laitiers sans OGM

En 2016, 586 entreprises de transformation de lait et de produits laitiers ont obtenu la certification Suisse Garantie. Les partenaires de la branche veulent continuer à utiliser la marque. Elle permet d’assurer que les denrées alimentaires non transformées contiennent toujours 100 % de matière première indigène et que les produits alimentaires transformés en contiennent au minimum 90 %. – (Producteurs suisses de lait)