Etape déterminante vers la maturité

lundi, 09.01.2017

Nicolas Durand. Le co-créateur d’Abionic à Lausanne-Epalinges annonce deux homologations-clés en Europe.

Entreprise issue de l’Ecole polytechnique de Lausanne (EPFL) en 2010 et active dans des nanotechnologies appliquées au diagnostic médical mobile et rapide, Abionic vient d’obtenir le marquage CE pour ses tests du sepsis et de la carence en fer. Le système développé permet de faire divers diagnostics en pharmacie et dans les cabinets médicaux.

D’autres homologations sont en cours, de même que des discussions avec des majors de la pharma en Europe et dans le monde pour la distribution. Abionic a actuellement une quinzaine d’investisseurs privés et institutionnels locaux (Suisse occidentale) dans son capital, pour un montant de quelque 12 millions de francs. Pour parvenir à maturité dans trois à quatre ans, l’entreprise rêve d’un investisseur de référence.

