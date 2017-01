La BNS avait raison

lundi, 09.01.2017

Cette solution nous a finalement paru compliquée par rapport à notre taille. S’il eût encore été possible de gérer à distance la partie production, il semblait quasiment insurmontable de manager l’innovation en délocalisant l’équipe de recherche et développement, avec d’autres services. Autre scénario, plus réaliste: outsourcer en Europe une partie des achats. L’enquête mentionnée plus haut indiquait d’ailleurs que 57% des entreprises avaient changé tout ou partie de leurs fournisseurs.

C’est ce que nous avons fait pour une fraction importante des pièces de notre chaîne de production. Cette mesure s’est avérée efficace, mais ce n’est pas celle qui a été la plus décisive. Il y avait en plus le risque de transférer notre savoir-faire sur les process technologiques à l’étranger. Nous avons en fait relevé le défi en abaissant nos coûts de production de manière plus générale. Nous avons pris l’importante décision d’automatiser une partie de notre process d’assemblage.

Nous avons investi dans l’acquisition de machines automatiques et semi-automatiques, ce qui nous a permis de réduire sensiblement les coûts à ce stade. Notre productivité a été nettement améliorée, les temps de cycle également. Cette évolution nous a aussi permis de gérer plus méticuleusement les autres coûts de production. Nous avons ainsi pu baisser les prix de vente de nos produits sans détériorer nos marges.

Les craintes habituellement liées à la robotisation portent en général sur l’emploi. Paradoxalement, l’automatisation de certains de nos process nous a non seulement permis de conserver l’activité en Suisse. Elle a en plus généré de nouveaux emplois. Preuve supplémentaire que la contrainte peut être vertueuse, nous avons repris la conception de certains de nos produits, pour épurer le design par exemple, en vue de parvenir à des solutions plus simples, moins coûteuses. La réalisation de toutes ces pistes a tout simplement permis de rester performant et compétitif sur un segment de marché pour lequel la dimension monétaire est très sensible. Elle nous a même permis d’obtenir de nouvelles affaires. Fritz Zurbrügg avait raison: sous une pression de tous les instants, nous sommes sortis renforcés de cette épreuve. Il nous a fallu tout changer, innover, ce qui nous a en plus beaucoup appris. – (VC)