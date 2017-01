Record de passagers en 2016

lundi, 09.01.2017

Easyjet. Le trafic en hausse à 6,6% sur un an.

EasyJet a transporté un nombre record de 74,5 millions de passagers en 2016, grâce à un taux de remplissage toujours élevé et à un coup de pouce des cours du pétrole. La hausse de ce trafic atteint 6,6% sur un an, a précisé dans un communiqué la compagnie britannique, deuxième plus importante en...