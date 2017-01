WEF: l’armée déjà déployée

lundi, 09.01.2017

Davos. Des moyens considérables seront déployés pour protéger les participants au Forum économique.

Plus de 100 militaires participent à la mise en place du dispositif de sécurité pour le Forum économique mondial (WEF) 2017 à Davos. Ils effectuent des travaux de préparation et de mise en place dans les domaines de la sécurité, de la logistique et de l’aide au commandement.

Le nombre...