Coton : trading fondé sur le blockchain

lundi, 09.01.2017

The Seam, prestataire informatique du trading des matières agricoles, est entré en partenariat avec IBM pour établir un consortium du blockchain dédié au coton. The Seam entend établir une chaine d’approvisionnement et un environnement de négoce fondé sur la technologie des livres comptables...