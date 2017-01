CFF – BMW: le grand succès de l’offre combinée

lundi, 09.01.2017

Une offre combinée des CFF et d’un constructeur automobile est victime de son succès. Pour 12.200 francs par an, les deux entreprises proposent un AG 1ère classe et une voiture électrique à ceux qui souhaitent participer à cette phase-test, ouverte à 100 personnes. Quelque 2000 candidats ont...