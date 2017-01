Nouvelle phase d’exacerbation d’un problème très structurel

vendredi, 06.01.2017

Portant sur les marges. L’accent sur l’efficacité devient le thème dominant dans le secteur bancaire en Suisse.

Après les réserves exprimées dans un passé récent au sujet des dernières exigences réglementaires, la Loi sur les services financiers (LSFin) en particulier, ces dernières sont accueillies un peu plus favorablement par les établissements bancaires sondés dans le cadre de l’enquête annuelle menée par le réseau de conseil et d’audit EY (portant sur 120 entreprises bancaires et présentée hier à Zurich).

Le thème sensible est aujourd’hui l’exacerbation du problème structurel des marges, ainsi que le début d’une mutation pouvant durer plusieurs années.

Les quatre cinquièmes (80%) des banques estiment il est vrai avoir augmenté leur résultat opérationnel ces six à douze derniers mois (81% l’an dernier), et plus de deux tiers des établissements (68%) envisagent une évolution positive du résultat opérationnel dans les six à douze prochains mois (75% l’an dernier).

Ces chiffres permettent à Patrick Schwaller, managing partner de EY Suisse, d’annoncer de solides résultats annuels 2016 pour la plupart des établissements. Mais une contre-tendance se dessine: un tiers des banques évaluent négativement la marche futur des affaires.

Sur le long terme, celles-ci ne peuvent plus compter sur leur seule capacité de résilience ou sur une lente remontée des taux d’intérêt. Pour résoudre le problème structurel des marges, il s’agirait de repenser les modèles d’affaires, une plus grande industrialisation et des solutions innovantes. Les banques de gestion privée sont même un peu plus touchées par le changement: pour 35% d’entre elles, les résultats ont baissé et 47% s’attendent à une poursuite de la détérioration au cours des douze prochains mois.

D’autant que cette année, 86% des banques (73% l’an dernier) s’estiment affectées par les décisions de la BNS instaurant des taux négatifs. Faute d’avoir pu vouer la priorité requise à l’orientation stratégique, c’est l’amélioration de l’efficacité et l’accent sur les coûts qui surgit comme le thème perçu comme dominant, alors que ce facteur n’occupait que le seizième rang l’an dernier.

