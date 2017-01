Profil très particulier de multi-industriel

vendredi, 06.01.2017

Peter Spuhler. La perspective d’un IPO de Stadler Rail renvoie aussi à son rôle d’investisseur diversifié.

Peter Spuhler est surtout connu comme industriel, dirigeant du groupe multinational thurgovien Stadler Rail. Accessoirement comme ancien (et peut-être futur) parlementaire à Berne. Il l’est moins comme investisseur, en particulier avec sa société PCS Holding, qui contrôle non seulement le groupe familial, mais aussi Aebi-Schmidt. PCS Holding détient deux participations minoritaires dans les sociétés cotées Autoneum et Rieter.

L’ouverture partielle au public envisagée sur Swiss Exchange pour le groupe de matériel ferroviaire roulant intervient dans un environnement particulier et à un stade clé du développement de Stadler. Le profil de Peter Spuhler devrait davantage évoluer vers l’investissement dans plusieurs participations à long terme.

